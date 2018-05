Dopo 20 anni d'attesa al via i lavori per la nuova scuola di Lido Adriano

Mercoledì 30 maggio alle 10 in via Tono Zancanaro (davanti all’acquedotto) avverrà la posa della prima pietra della nuova scuola di Lido Adriano, alla presenza delle autorità e di una rappresentanza di studenti. Interverranno per l'occasione il sindaco Michele de Pascale e Giancarlo Frassineti, dirigente dell’Istituto comprensivo del Mare.

Si concretizza così un progetto atteso da 20 anni. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2019, data a partire dalla quale i piccoli alunni residenti nella località balneare non saranno più costretti a recarsi nei paesi vicini per andare a scuola. L'innovativo progetto, due edifici a piano terra dotati di ampie vetrate, copertura in legno e impianto fotovoltaico, avrà accesso su via Tono Zancanaro e al suo interno saranno presenti 12 aule (10 classi e 2 laboratori) e una palestra con campo da pallavolo e basket, che potrebbe essere utilizzata anche al di fuori dagli orari extrascolastici.