Emas Italia 2018: al Comune di Ravenna il premio per il miglior prodotto multimediale

Nei giorni scorsi il Comune di Ravenna ha ricevuto, nell’ambito del premio Emas Italia 2018, un riconoscimento per la realizzazione del prodotto multimediale più efficace finalizzato a far conoscere ai cittadini che cosa è Emas (il sistema di ecogestione normato dalla Comunità europea a cui possono aderire imprese o enti interessati a migliorare le proprie prestazioni ambientali) e le azioni messe in campo dal Comune per essere sempre di più un’amministrazione “green”.

"Un prodotto semplice – si legge nella motivazione del premio - ma estremamente esplicativo, che in pochi minuti riesce ad informare, condividere, spiegare ed entusiasmare rispetto agli importanti risultati raggiunti nell'ambito della gestione ambientale del secondo comune più esteso d'Italia: eccellente esempio di approccio comunicativo proattivo nei confronti della cittadinanza”. Venerdì mattina parte dello staff del servizio Tutela ambiente e territorio ha consegnato il premio al sindaco Michele de Pascale. Sono diversi anni ormai che l'amministrazione ottiene la registrazione Emas con grande impegno da parte di tutta la struttura. Emas richiede un lavoro trasversale e compatto in tutto l'ente per essere veramente efficace. Il video è stato realizzato l'anno scorso ed è proprio uno dei risultati di questa collaborazione, perché è stato realizzato grazie alla cooperazione fra vari settori dell'amministrazione.