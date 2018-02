Gatto ritrovato seviziato, scoperti bocconi avvelenati nella stessa zona

A lanciare l'allarme è l'Enpa che, dopo la tragica fine del micio Oscar appeso a testa in giù su di una recinzione avvolto nel filo di ferro, ha diffuso la notizia del ritrovamento di bocconi avvelenati nella stessa zona. Un caso drammatico che ha sconvolto tutta Lugo, e non solo, con le campagne di Belricetto che sembrerebbero diventate molto pericolose per gli animali da compagnia. L'Ente nazionale protezione animali lughese ha dichiarato di voler fare luce sulla vicenda ed eventualmente procedere per vie legali: "Non abbiamo parole che esprimano la nostra indignazione per un gesto così grave, ma abbiamo anche tanta rabbia e delusione verso il genere umano. Ora è necessario fare luce sulla dinamica di questo gesto malato, crudele, abominevole. Perciò chiediamo di segnalarci qualsiasi cosa, un sospetto, un movimento strano. Fatelo anche in forma anonima, aiutateci a far si che questo episodio non resti impunito".