"Giù le mascherine, tutti a scuola": striscioni affissi in tutta la Romagna

Anche nel ravennate giovedì mattina sono comparsi alcuni striscioni "misteriosi". Così come in diverse città della Romagna, anche nella nostra provincia sono stati affissi striscioni che recitano "Nel paese della bugia la verità è una malattia. Giù le mascherine tutti a scuola". Nella foto, quello apparso a Coccolia in via Ravegnana. Resta il mistero su chi siano gli autori di questa protesta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.