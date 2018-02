Gli alunni studiano l'identità di genere attraverso la statistica

Il Servizio Ricerca e Innovazione Statistica della Provincia ha accolto mercoledì, nella sala Nullo Baldini, gli alunni delle classi 3Aes e 4Bart del Liceo Economico Sociale di Ravenna, accompagnati dalle professoresse Caterina Iacono, Daniela Mandrioli ed Alessandra Pagnoni, per una lezione sul tema della statistica, materia inserita in un approccio multidisciplinare e interdisciplinare per lo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell’identità di genere.

Gli studenti, grazie agli interventi di Roberta Cuffiani (Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica della Provincia di Ravenna), Roberta Piergiovanni e Annalisa Mosca (Istat Emilia-Romagna), hanno appreso elementi utili sulle funzioni statistiche attribuite agli enti Sistan (tra cui la Provincia) e la produzione, elaborazione e interpretazione dei dati, il tutto finalizzato alla progettazione di un’indagine sulle differenze di genere con la redazione e la somministrazione di un questionario. E’ stata l’occasione inoltre per visitare l'antica cripta e i giardini pensili del Palazzo della Provincia. L’incontro s’inserisce nel progetto "Conosci il tuo Comune e la tua Provincia con la statistica", promosso dalla Provincia in collaborazione con Istat Emilia-Romagna e volto a diffondere la cultura statistica nelle scuole iniziato nel 2013. Un lavoro che ha incentivato la partecipazione delle nostre scuole a concorsi nazionali sul tema della statistica con ottimi risultati.

Nel 2014, l’Istituto Agrario di Ravenna ha vinto il concorso “Laboratorio di statistica, bella scoperta!”; nel 2015, il Liceo Economico Sociale “S.Umiltà” di Faenza, si è classificato primo nella sezione italiana del concorso “Islp Poster competition 2014-2015 – Creare un poster statistico: dalla ricerca alla storia”; nel 2016, il Liceo Economico e Sociale “Dante Alighieri” di Ravenna, ha vinto il quinto Concorso a premi “Lo sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile” ed infine, nel 2017, il Liceo Scienze Umane di Lugo si è classificato primo nella fase nazionale della competizione per poster statistici Islp.