Gli esami di maturità sono finiti: 85 'bravissimi' diplomati con 100 e lode

Gli esami di maturità sono ormai finiti, e ora è giunto il momento di pensare a godersi un po' di meritato relax estivo per tanti neo-diplomati ravennati. Tra loro, anche tante "eccellenze": quest'anno sono stati in 85 - 50 ragazze e 35 ragazzi - ad aver preso il massimo dei voti all'esame di Stato, ovvero 100 e lode. "Mi fa davvero molto piacere farvi le mie congratulazioni - commenta il sindaco Michele de Pascale nell'incontrarli - È un risultato molto importante che vi insegna due cose fondamentali: il non porvi limiti, dedicandovi ai vostri obiettivi, e il farlo insieme. Non pensiate che si possa cambiare in meglio questa società da soli: lo si fa insieme, mettendo ciascuno le proprie energie, le proprie qualità, il proprio impegno, il proprio sacrificio affianco a quello degli altri. In bocca al lupo per il vostro futuro!".