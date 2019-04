I Carabinieri spiegano la 'cultura della legalità' ai piccoli studenti

Continuano gli incontri da parte dei Carabinieri della Compagnia di Faenza con alunni e docenti dei numerosi istituti scolastici presenti sul territorio faentino per diffondere la cultura della legalità.

Mercoledì mattina, a Fognano, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha tenuto un incontro con i piccoli studenti delle classe quinta della scuola primaria "Giovanni XXIII" e i loro insegnanti. Durante la conferenza, che ha avuto come tema principale la cultura della legalità, si è parlato del ruolo dei Carabinieri nel rispetto della legalità ed inoltre dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. I bambini, che hanno partecipato con entusiasmo alla lezione e che hanno posto numerose domande sugli argomenti trattati, sono stati coinvolti con esempi pratici riguardanti gli argomenti trattati ed in particolare sul corretto uso dei nuovi mezzi di comunicazione multimediale come WhatsApp, Instagram e Facebook che, come raccomandato, bisogna usare con buon senso.