I panificatori artigiani donano il ricavato della Fiera Biennale allo Ior

Il sindacato Panificatori aderente a Confcommercio Ascom Lugo anche quest’anno ha deciso di donare il ricavato dalla partecipazione alla Fiera Biennale di Lugo all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenerne l’attività. La consegna della donazione di 4mila euro, da parte di una rappresentanza del consiglio direttivo del Sindacato Panificatori e della Confcommercio di Lugo, è avvenuta nelle mani del vicepresidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Rositano Tarlazzi, che ha sottolineato come questa collaborazione con i panificatori, che dura ormai da 8 edizioni consecutive della Fiera, abbia reso possibile la realizzazione di numerosi investimenti nel campo della ricerca e dei servizi alle persone.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in fiera – ha affermato il presidente del sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ascom Lugo, Giuseppe Reggi – e l’apprezzamento dell’Istituto Oncologico Romagnolo ci riempie di orgoglio. La partecipazione alla Fiera con uno stand attrezzato di laboratorio in cui si lavora per nove giorni consecutivi richiede sempre molto impegno da parte dei panificatori e anche quest’anno c’è stato tanto entusiasmo e soprattutto voglia di mostrare quello che facciamo tutti i giorni con passione e professionalità. Il profumo è il nostro biglietto da visita e il sapore la nostra garanzia. Inoltre – conclude il presidente - è bello notare come, anche in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, il pubblico abbia risposto in modo positivo a una iniziativa di beneficenza. In questo caso che le cose buone fanno anche bene!”.