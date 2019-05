Il Rotary club premia gli studenti vincitori del contest 'Agricoltura 4.0'

Si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario “Perdisa” la cerimonia della consegna delle borse di studio Rotary Club Ravenna agli studenti risultati vincitori del contest 'Agricoltura 4.0'. Nel corso di un convegno tenutosi a ottobre sulle nuove tecnologie applicate alla innovazione in agricoltura, il presidente del Rotary club Ravenna Gian Piero Zinzani propose agli studenti di sviluppare i temi di loro maggiore interesse con ricerche e successive presentazioni multimediali.

Gli studenti si sono poi organizzati in gruppi e hanno prodotto vari elabortati, fra i quali una giuria di esperti (insegnanti e tecnici) ha decretato vincitori Marta Bellosi, Giorgia Baiano e Matilde Bonazzi con un video dedicato alla produzione del luppolo. Seconde classificate Carlotta Moncada, Sara Ghirardelli e Letizia Pieroni, con una ricerca sulla coltivazione del pomodoro, in Romagna ed in Sicilia; terzi classificati Luca Bandini e Mattia Guberti con un lavoro sui funghi.

“È la quinta edizione di questo contest che il Rotary Club Ravenna organizza assieme all’Istituto Agrario “Luigi Perdisa”, nel tempo sono state erogate borse di studio per oltre diecimilaeuro, ma la gioia più grande è sapere che stiamo investendo sul nostro futuro, su giovani che si mettono in gioco con l’aiuto di insegnanti straordinari”, ha dichiarato il Presidente Zinzani.

