Il sindaco di Castel Bolognese saluta il Capitano uscente Marella

Il sindaco di Castel Bolognese Daniele Meluzzi, assieme al comandante della stazione dei Carabinieri di Castel Bolognese Gennaro Voccia, ha incontrato nella sede municipale il capitano Cristiano Marella, che a breve lascerà la Compagnia dei carabinieri di Faenza.

"Il lavoro svolto dal capitano Marella in questi cinque anni sul territorio della Romagna faentina è stato straordinario – ha sottolineato il sindaco Meluzzi – A titolo personale, ma anche a nome della comunità di Castel Bolognese, lo ringrazio di cuore per l’impegno e la grande professionalità dimostrati e per i risultati ottenuti. Fondamentale è stato lo spirito di collaborazione con le forze dell’ordine del territorio. Al capitano Marella – ha concluso il Sindaco – faccio i più sentiti auguri in vista dei nuovi incarichi, che certamente saprà condurre al meglio".