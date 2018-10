Inaugurati due nuovi campi sportivi all'aperto da calcetto e beach volley

Sono stati inaugurati sabato, nel giardino adiacente l’Istituto tecnico Morigia Perdisa, i due campi sportivi, uno da calcetto e l’altro da beach volley, realizzati dal Comune a servizio dell’Istituto stesso. Sono intervenuti l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, che ha effettuato il taglio del nastro, e il dirigente scolastico Gianluca Dradi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Fagnani, che ha rilevato l’impegno dell’assessorato a favore dello sport coniugato con le attività scolastiche e dal dirigente scolastico Dradi che ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’impegno profuso a favore delle istituzioni scolastiche e sportive. Le due strutture saranno a disposizione di circa mille studenti dell’Istituto per geometri e del Liceo scientifico.

I lavori, finanziati dal Comune per un valore di 50 mila euro e ultimati nel mese di luglio, sono consistiti nella realizzazione di un campo da calcetto in erba naturale, completo di porte per il gioco e di un campo da beach volley in sabbia, completo di attrezzature. Entrambi i campi da gioco sono stati recintati, su tutti lati, con rete metallica zincata e plastificata dall’altezza di 2,50 metri con sovrastante rete parapalloni in polietilene, per una altezza totale di 5,70 metri. Le recinzioni sono state dotate di cancelli carrabili per la manutenzione dei campi e di cancelli pedonali per l'ingresso degli atleti. Un percorso pedonale in lastre di ghiaia lavata permette l'accesso ai campi da gioco direttamente dalla palestra dell'Istituto anche per i disabili.