Morto in sella alla sua moto, il ricordo degli amici: "Un grande medico e un amico dolcissimo"

"Antonio resterà sempre nel mio cuore, la sua dolcezza la porterò con me come insegnamento per il resto della mia vita". Con queste dolci parole Roberto Salerno ricorda l'amico Antonio Passari, il medico 56enne ravennate che domenica è stato vittima di un fatale incidente a bordo della sua moto. Roberto ha 23 anni e conosceva Antonio da ben 15 anni: "Mio padre è medico, come Antonio - racconta Roberto - Prima che io nascessi alcuni medici di Ravenna hanno creato una squadra di calcio a 11, il Cral Ausl, nella quale poi sono stato accolto come un figlio. In questa "seconda famiglia" c'era anche Antonio. Era un bravissimo medico ma soprattutto un carissimo amico, gentile, onesto, composto, buono".

Il radiologo si era laureato nel 1990 all'Università di Bologna in Medicina e Chirurgia, specializzandosi poi in radiologia diagnostica all'Università di Parma con il massimo dei voti; dopo aver lavorato per l'Ausl di Piacenza e all'ospedale Malpighi di Bologna, dal 1997 lavorava all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna come Dirigente medico di primo livello nel reparto di Radiologia. Nel ricordare l'amico, Roberto si commuove: da 15 anni ogni mercoledì i due si incontravano per giocare a calcetto. "Spesso ci fermavamo per mangiare una pizza tutti insieme - continua Roberto - Ricorderò sempre la sua gentilezza, semplicità e onesta, qualità per le quali ho sempre stimato Antonio. Il mio cuore ora grida tante domande: com'è possibile che sia tutto così fragile? Perchè oggi ci siamo e domani no? Non è possibile. Senza Antonio non sarà più lo stesso calcetto. Voglio ricordarlo con il sorriso che aveva quando era in campo, con il quale resterà sempre nel mio cuore".