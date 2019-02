Schianto mortale sull'Adriatica: statale chiusa, traffico in tilt

Lunedì pomeriggio un fatale incidente si è verificato lungo la statale 16 Adriatica al km 157,900. Intorno alle 15.20 una Toyota Yaris con a bordo due persone, che procedeva da Rimini verso Ferrara, si è schiantata frontalmente con un camion che proveniva dalla corsia opposta. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'auto abbia sbandato invadendo la corsia Ferrara-Rimini. L'impatto è stato violentissimo: il camion è precipitato nel fosso adiacente alla strada ribaltandosi, mentre l'auto ha finito la sua corsa contro il guard rail.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, che hanno trasportato il passeggero della Yaris al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in elimedica con codice di massima gravità. Nulla da fare invece per l'autista del veicolo, morto sul colpo. Illeso il camionista, un 58enne di Latina che viaggiava verso Roma e aveva appena caricato del concime al Porto. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco con partenza e gru, oltre alla Polizia stradale e alla Guardia di finanza. Dei fatti è stata informata la pm di turno Cristina d'Aniello.

A causa del sinistro, per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Fosso Ghiaia e l'uscita per Classe. Il traffico è stato deviato sulle strade secondarie. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, consigliano se possibile di evitare il tratto interessato dall'incidente. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità appena possibile. Un secondo incidente si è verificato in serata, in cui sono rimasti feriti due giovani.