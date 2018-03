Svolta all'ingorgo tra la Ravegnana e Ponte Cella: come cambia la viabilità

Qualche settimana fa alcuni cittadini, sostenuti da Lista per Ravenna, hanno sottoscritto una petizione per "Eliminare l'ingorgo tra la Ravegnana e Ponte Cella", primo firmatario Renato Trampetti, membro della commissione Urbanistica del Consiglio Territoriale di Ravenna Sud e residente a Madonna dell’Albero: un problema molto sentito da residenti e automobilisti, che firmando la petizione chiedevano, oltre a eventuali modifiche alla circolazione stradale atti a rimuoverne le condizioni di immobilità, che venisse ripristinata la presenza regolatrice della Polizia municipale.

Ora arriva la proposta - anzi, la sperimentazione - emersa lunedì sera durante la commissione ambiente e viabilità del consiglio territoriale di Ravenna sud, in cui i cittadini hanno incontrato i tecnici dell'ufficio strada. "In via sperimentale, a partire da giugno e teoricamente fino a fine anno verrà introdotto l'obbligo di svolta a destra per gli automobilisti che provengono da San Bartolo-Madonna dell'Albero, mentre chi proviene dalla Ravegnana e volesse svoltare su Ponte Cella dovrà arrivare fino alla rotonda sulla statale Adriatica e fare inversione - spiega il presidente del consiglio territoriale di Ravenna sud Antonio Mellini - Abbiamo sollevato questo problema, come comitato di cittadini di Madonna dell'Albero e Ponte Nuovo, già prima che partisse la petizione: abbiamo presentato la problematica verso la fine del 2017 all'ufficio strada del Comune, che ha svolto delle indagini sul traffico, poi ci siamo incontrati come comitato con i tecnici e l'assessore Roberto Fagnani per valutare la loro proposta e abbiamo riconosciuto che poteva essere una soluzione adatta, seppur sperimentale".

Qualcuno, però, ha sollevato anche la richiesta che venisse reintrodotta la pattuglia di Polizia come succedeva in passato soprattutto durante il periodo scolastico, per agevolare chi svoltava per inserirsi sulla statale Adriatica. "Il comandante della Municipale Andrea Giacomini, presente all'incontro, ha spiegato di aver fatto una valutazione e si è preso la responsabilità di non mandare la pattuglia, perchè qualsiasi forma di agevolazione dell'immissione in quel senso danneggerebbe il flusso di traffico della statale 16, che dal punto di vista 'gerarchico' ha la precedenza - prosegue Mellini - Ora vedremo i risultati di questa sperimentazione: per ora verranno installati degli elementi non invasivi, come i new jersey; se poi dovesse diventare definitiva si realizzeranno cose più stabili, come uno spartitraffico".

Altri, infine, hanno espresso il timore che qualche 'furbetto' che dovesse svoltare a destra dal Ponte Cella approfittasse della presenza della stazione di servizio poco distante per effettuare un'inversione: "La Polizia municipale ha assicurato che sarà presente per controllare che ciò non avvenga - conclude Mellini - Inoltre sul ponte Assi è previsto un intervento strutturale per verificare la tenuta del ponte a fine anno, per cui tra sei o sette mesi probabilmente il traffico sul ponte verrà chiuso: in tal caso sarà necessario rivedere tutto il piano, perchè il traffico diventerà sicuramente problematico. In quella fase, la sperimentazione potrebbe subire qualche variazione".