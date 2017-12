Muore dopo una caduta da 10 metri, la Cgil: "Ancora troppe morti sul lavoro"

La Cgil di Ravenna esprime profondo cordoglio alla famiglia del lavoratore deceduto giovedì pomeriggio e forte apprensione per le condizioni del collega 18enne, che versa in condizioni critiche, caduti da dieci metri d'altezza, a seguito di un tragico incidente sul lavoro in un'azienda del faentino.

“Continuiamo ad assistere a lavoratori che perdono la vita sul luogo di lavoro. E' uno stillicidio insopportabile - commenta il segretario generale della Cgil di Ravenna, Costantino Ricci - Evidentemente le azioni messe in campo, anche nel nostro territorio, sono ancora insufficienti. L'attenzione su temi come la salute e la sicurezza sul lavoro deve trovare risposte più efficaci a tutela di tutti i lavoratori che, ogni mattina, escono dalle proprie abitazioni per sostenere i bisogni delle loro famiglie. In attesa di conoscere l'esito delle indagini in corso - continua Ricci - non possiamo esimerci dal constatare come lavoratori, che operano negli appalti e subappalti, siano coinvolti in incidenti di questa gravità con sempre maggiore frequenza”.