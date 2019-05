"Italian Port Days", lungo il Candiano per conoscere il porto di Ravenna

Si è svolta anche nel Porto di Ravenna, da giovedì a sabato, la manifestazione 'Italian port days', iniziativa promossa da Assoporti con l’obiettivo di avvicinare le popolazioni alla vita e alla cultura portuale, che sarà presentata in sede europea per il premio Espo (European Sea Ports Organisation). Il progetto, che ha il supporto morale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha promosso incontri e visite presso le strutture portuali volte ad ampliare la conoscenza delle realtà portuali e a diffondere la consapevolezza del valore che queste rappresentano per il territorio.

“Siamo molto soddisfatti per l’interesse che quest’iniziativa sta suscitando in tutte le città portuali - ha commentato Daniele Rossi, Presidente di Assoporti - I porti hanno ben compreso l’importanza dell’integrazione sociale e del rapporto porto-città. Spero che quest’iniziativa possa essere la prima di molte altre, anche con tematiche specifiche condivise".