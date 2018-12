La Polizia municipale dichiara lo stato d'agitazione: "Serve una riorganizzazione del personale"

Il Movimento 5 stelle di Lugo esprime solidarietà alla Polizia Locale della Bassa Romagna, che nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di agitazione sindacale. "L'attuale amministrazione ha mancato gravemente il compito di tutelare due diritti fondamentali dei cittadini: la sicurezza e la salute - commentano dal movimento - In merito alla sicurezza registriamo la realizzazione di tutto quanto avevamo previsto e dichiarato quattro anni or sono mediante il portavoce Domenico Coppola, e cioé un depauperamento sia della credibilità del ruolo della Polizia Municipale, sia delle risorse umane in essa arruolate. L’attuale stato delle cose è la diretta conseguenza di una visione miope e di una dirigenza debole che non ha saputo, o peggio ancora voluto, avviare un processo di riqualificazione di mansioni e competenze del personale che avrebbe permesso di rinforzare quelle funzioni di presidio del territorio e prevenzione dei reati che avrebbero soddisfatto le reali e dirimenti esigenze dei cittadini. L’attuale dirigenza ha invece avviato un processo unidirezionale di riorganizzazione che da un lato ha acuito la percezione di scarsa sicurezza dei cittadini - confermata comunque dai dati che vedono la provincia di Ravenna al poco lusinghiero nono posto per furti in appartamento e al 20esimo posto per numero di rapine (più è alta la posizione in classifica più i fenomeni criminosi sono gravi e frequenti) - e dall’altro ha esasperato la diffidenza e l’insofferenza dei lughesi verso la Polizia Municipale, amplificando la sensazione che i nostri agenti svolgano principalmente il ruolo di esattori di tasse occulte mediante gli appostamenti con i velox. Siamo invece certi che la maggior parte degli operatori della Polizia Municipale locale sia caratterizzata da un profondissimo senso del dovere e da un orgoglioso rispetto delle Istituzioni e del ruolo che rivestono. In tal senso sono diversi mesi che rileviamo il desiderio degli stimabili agenti della polizia locale di smarcarsi da questo ruolo svilente e di volersi impegnare in mansioni più utili alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Desiderio che si associa all'esigenza di poter avere maggiore capacità di confronto con i dirigenti e con i propri superiori nel rispetto delle esigenze e delle competenze di ciascun agente. Per questi motivi il Movimento 5 stelle esprime decisa e totale solidarietà agli agenti della Polizia Municipale che attraverso le proprie sigle sindacali, di fronte alla deplorevole chiusura dei dirigenti verso qualunque forma di accordo, hanno dovuto manifestare agli organi prefettizi l’attuale impossibilità di raggiungere un compromesso che possa garantire il rispetto dei propri diritti. Siamo convinti che solamente attraverso un avvicendamento politico e una nuova amministrazione l’attuale stato di emergenza potrà rientrare, al fine di garantire sicurezza ai cittadini e benessere agli agenti nello svolgimento delle proprie mansioni".