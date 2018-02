La neve causa disagi al trasporto pubblico: ritardi ai treni e agli autobus

La neve e il ghiaccio stanno creando disagi anche ai mezzi di trasporto pubblico di Start Romagna. L'azienda di trasporti ha diramato il bollettino con le linee che stanno riscontrando le maggiori difficoltà a muoversi nella provincia di Ravenna e, allo stesso tempo, si segnalano ritardi di quelle che ancora stanno circolando.

Autobus e traghetto

Il servizio di autobus e traghetto del bacino di Ravenna, compreso Faenza, viene svolto regolarmente: tuttavia si riscontrano ritardi di 6-7 minuti sul servizio urbano di Ravenna, dovuti al rallentamento della viabilità cittadina, mentre la linea 155 Faenza-Russi-Ravenna-Bassette ha subito un ritardo di 17 minuti.

Treni

Problemi analoghi anche per la circolazione ferroviaria che, su tutta la linea adriatica, sta registrando ritardi da Bologna a Pescara. I treni hanno ritardi tra i 128 e i 20 minuti e, secondo quanto emerso, la situazione è destinata a peggiorare col prolungarsi della nevicata. In autostrada, nel tratto romagnolo dell'A14, i mezzi spazzaneve stanno lavorando incessantemente per tenere pulite le corsie e, al momento, non si segnalano particolari criticità anche se, ai caselli, viene bloccato l'accesso ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, con il personale della polizia Stradale che fa da filtraggio e indirizza i camion nelle aree di sosta appositamente allestite. La statale Adriatica risulta percorribile in entrambe le direzioni anche se non mancano le difficoltà e, anche in questo caso, i mezzi spazzaneve sono all'opera per cercare di tenere pulita la strada.