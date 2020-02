La pizza fritta di farro integrale di Brisighella al Festival Agrichef

A Forlimpopoli la tappa regionale del Festival Agrichef di Turismo Verde, l’associazione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani. Il 24 febbraio, dalle 14.30, all’Istituto “Pellegrino Artusi” si confronteranno ricette della tradizione rurale proposte dagli agriturismi aderenti al circuito Turismo Verde.

Tra le aziende agrituristiche provenienti da tutta l’Emilia Romagna anche l’Agriturismo “Monte Spada Agri Culture” di Matteo Bolognesi, a Zattaglia di Brisighella, che propone “pizza fritta di farro integrale macinato a pietra”. La giuria è composta da giornalisti enogastronomici e chef che valuteranno i piatti proposti e come la materia prima, rigorosamente prodotta in azienda, viene elaborata. La miglior ricetta della tappa regionale parteciperà alla finale del Festival che si svolgerà ad Amatrice in primavera. Le aziende agrituristiche si confronteranno e ‘racconteranno’ storia e contesto territoriale delle ricette proposte, a fianco degli studenti dell’Istituto “Pellegrino Artusi”, che potranno così cogliere elementi utili per il loro percorso scolastico e, un domani, per il loro percorso professionale.