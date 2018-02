La Polizia spiega i danni causati dalla violenza di genere agli studenti

In occasione della giornata di San Valentino, sono proseguite le attività della Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Mercoledì mattina al Liceo Scientifico Oriani di via Oberdan il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha incontrato un centinaio di studenti, ai quali sono stati rappresentati anche gli aspetti della violenza di genere più strettamente collegati all’emarginazione giovanile e all’uso dei social network. All’incontro, in collaborazione con l’Associazione Linea Rosa, hanno

assistito anche il Dirigente Scolastico e il corpo decenti dell’Istituto.