Legambiente cerca volontari per "sorvegliare" l'ambiente con 'Green Eye'

Coinvolgere le generazioni più giovani sulle diverse tematiche ambientali, non focalizzandosi solo su una problematica, ma provando ad avere uno “sguardo verde” a 360° sul mondo in cui viviamo. È questo l’orizzonte a cui mira "Green Eye 2.0", il progetto di cittadinanza attiva sviluppato a livello regionale di Legambiente e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore. I territori interessati dalle attività saranno Bologna (città e Pianura Nord), Parma, Modena, Comacchio, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Il progetto si svilupperà in diverse aree tematiche all’interno delle quali le volontarie ed i volontari avranno un ruolo attivo nella tutela e valorizzazione dei beni comuni, attraverso iniziative di volontariato ambientale e tramite la segnalazione delle criticità. Le attività saranno coordinate da un Local Action Team (Lat) e da un coordinatore per la raccolta delle segnalazioni. Le tematiche ambientali che verranno affrontate saranno relative a cambiamenti climatici: divulgazione delle cause dei cambiamenti climatici, individuazione di zone critiche nel territorio e monitoraggio degli eventi climatici estremi che le interessano. Consulenza alla cittadinanza per ridurre l’impatto ambientale del proprio stile di vita; verde urbano e biodiversità: censimento aree verdi degradate/non fruite con valutazione dello stato attuale dell’area verificando la presenza e lo stato di flora e fauna, azioni di piantumazione e promozione di nascita di nuovi orti urbani; aria e mobilità: monitoraggio della qualità dell’aria del territorio, sviluppo proposte di mobilità sostenibile; illeciti ambientali: monitoraggio presenza di rifiuti abbandonati o recuperati dai pescatori (fishing for litter), recupero rifiuti da aree in particolare stato di degrado, segnalazioni sul maltrattamento animale; acqua: monitoraggio qualità di alcuni siti fluviali (eventuali segnalazioni di minacce ambientali, determinazione dei nitrati, ecc), valorizzazione degli ambienti acquatici del proprio territorio; agricoltura: raccolta ed elaborazione di segnalazioni sull’uso scorretto dei fitofarmaci, individuazione delle aree a maggior rischio".

Attraverso azioni di Citizen Science e iniziative di conoscenza del territorio, con il fine di ottenere informazioni utili sulle varie aree d’interesse, i cittadini verranno formati e saranno in grado di contribuire attivamente alla conoscenza e alla protezione dell’ambiente. Il progetto è alla ricerca di persone che abbiano passione, interesse e desiderio di mettersi in campo.Per comunicare il proprio interesse è disponibile un form da compilare online. Per ricevere maggiori informazioni e aderire scrivere a info@legambiente.emiliaromagna.it. Sabato 8 febbraio, presso CittAttiva di Ravenna in via Giosuè Carducci 14, alle 10:30 verrà presentato il progetto.