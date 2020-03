Lotta al Coronavirus: più di duemila mascherine realizzate dalle sarte ravennati

Ha già raggiunto la quota di 2050 mascherine prodotte l'iniziativa promossa dall'associazione Ravenna Centro Storico con la collaborazione delle sarte ravennati. Tanti cittadini si sono impegnati a confezionare e consegnare alla Farmacia del Ponte Nuovo queste maschere in tessuto dotate di una tasca in cui inserire un filtro, per cercare di evitare il contagio da Coronavirus.

Al momento sono circa una ventina le sarte al lavoro per creare nuove mascherine. Il progetto era stato per la prima volta annunciato lo scorso 18 marzo e, a fine mese, il gruppo di volantari ha realizzato oltre 2000 mascherine, delle quali 1500 sono già state distribuite ai cittadini interessati. Un risultato raggiunto grazie alla distribuzione in farmacia e a un servizio a domicilio iniziato nei giorni a seguire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Possono essere consegnate due maschere per ogni persona, previa prenotazione telefonica. Viene chiesta solo una donazione a offerta libera che l'associazione si impegna a girare all'ospedale di Ravenna.