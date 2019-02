Lungomare intitolato ai 'Pionieri del turismo': tra loro l'albergatore che diede rifugio agli ebrei

L’amministrazione comunale di Cervia ha voluto intitolare il nuovo lungomare di Milano Marittima alla memoria di alcuni imprenditori turistici che, grazie al loro impegno e lungimiranza, hanno portato la località a essere una delle eccellenze nel panorama turistico nazionale ed europeo. La proposta è stata accolta con favore anche da tutte le associazioni di categoria di Cervia, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

Questa è la denominazione riportata sulla targa di intitolazione: Lungomare “Pionieri del Turismo” Milano Marittima. In memoria dei lungimiranti imprenditori turistici che diedero lustro alla nostra città. Lungo il percorso che si snoda dal Canalino di Milano Marittima fino al Porto canale di Cervia (l’ultimo tratto via Ponchielli via Boito sarà realizzato in questi mesi) verranno poste inoltre delle targhe in ricordo delle figure imprenditoriali più significative per lo sviluppo del nostro turismo. La prima, dedicata ad Antonio ‘Tonino” Batani’, è stata collocata l’estate scorsa in occasione dell’inaugurazione del lungomare. Le altre per ora in programma sono quelle di Ettore Sovera, Silvano Collina, Carlo Allegri, Italo Benzi.

Ledate delle collocazioni, le posizioni e le motivazioni

Sabato 23 febbraio ore 11.00 in fondo a via Cimarosa, a fianco del passaggio mare-pineta: Ettore Sovera (Genova, 21 maggio 1898 - Cervia, 20 agosto 1971). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla nostra città. A Milano Marittima nel suo Hotel “Mare e Pineta”, sede del comando tedesco tra il 1943-44, mettendo in pericolo la propria vita diede rifugio ad ebrei e a generali inglesi. Portò il turismo cervese a livello internazionale.

Sabato 16 marzo ore 11.00 in fondo a via Tot, di fronte al Family Hotel: Silvano Collina (Cervia, 8 novembre 1921 - Cervia, 17 aprile 1974). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla nostra città. Albergatore innovativo e promotore della Traversata Pola-Cervia, della Marinata di Primavera ed eventi di prestigio internazionale.

Sabato 23 marzo ore 11.00 in fondo a via Corsica: Carlo Allegri (Cervia, 12 febbraio 1872 - Cervia, 25 dicembre 1940). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla nostra città. Capostipite di storica famiglia di albergatori e ristoratori cervesi.

Sabato 30 marzo ore 11.00 in fondo a via Cadorna: Italo Benzi (Cervia, 10 ottobre 1912 - Cesena 2 settembre 1992). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla nostra città. Alla fine degli anni quaranta ha avuto il coraggio di credere nel futuro del turismo a Milano Marittima.