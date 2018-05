'Lupus in fabula', gli Alpini premiano gli studenti più creativi

Mercoledì alla Biblioteca Oriani sono state premiate le classi vincitrici del concorso “ Lupus In Fabula”, indetto dal Club Alpino Italiano di Ravenna, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento. Al Concorso hanno partecipato 18 Classi di Sette Scuole Medie di Ravenna. Il concorso affrontava la tematica del ritorno, anche nel nostro Appennino, di questo affascinante predatore. Alla premiazione hanno partecipato l’Assessore all’Ambiente e al decentramento, Gianandrea Baroncini, il Presidente del Cai Ravenna, Arturo Mazzoni e le componenti la Commissione Cultura Cai Ravenna, le professoresse Elisabetta Baldrati e Germana Azzarello.

I vincitori del concorso

Prima classificata la classe 2A dell'istituto comprensivo Darsena Montanari con il lavoro “Street Art”, per il carattere innovativo, per la completezza degli elaborati e per aver trovato originali e interessanti nessi tra il tema proposto e l’ambito sociale, con esplicito riferimento all’articolo 9 della nostra Costituzione.

Seconda classificata la classe 2F della scuola Ricci-Muratori, per la varietà e l’originalità dei linguaggi espressivi utilizzati e la competenza mostrata nel loro uso.

Terza classificata la classe 2B della scuola Mattei, per la completezza, la competenza e l’approfondimento con cui è stato sviluppato l’argomento in tutte le sue sfaccettature e per la varietà dei linguaggi espressivi utilizzati.

Lavori segnalati per l’originalità creativa ed espressiva: classe 2C scuola “Damiano" (disegni), classe 2A scuola “Don Minzoni” (disegni), classe 1A scuola “Novello” (racconto “Cappuccino Rosso”) e classe 2A scuola “Ricci-Muratori” (raccolta di poesie).