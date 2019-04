Spa, ristoranti e un teatro galleggiante: pubblicato il bando del Magazzino del Sale Darsena

E' stato pubblicato il bando di gara per effettuare il restauro e riqualificazione del Magazzino del Sale Darsena. A fine maggio l'aggiudicazione della ditta che eseguirà i lavori e l'inizio del cantiere.

Il bando è stato pubblicato qualche giorno fa a cura della Centrale Unica di Committenza del Comune e si compone di due parti complementari in appalto unico che consentiranno il restauro e la rifunzionalizzazione del Magazzino del Sale Darsena, attuando il progetto dell'imprenditore privato Leo Cavalli, vincitore del bando di gestione pluriennale. La riqualificazione restituirà uno spazio polivalente flessibile anche perché poi l'opera, terminata la gestione, tornerà nella piena disponibilità del Comune. Il criterio sarà dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il totale lavori sarà di 5,5 milioni, ai quali si aggiungeranno gli investimenti del privato.

Stringenti i criteri per esecuzione delle opere vista la complessità e delicatezza del bene oggetto dell'intervento, nonché i requisiti per le ditte partecipanti. La gara termina il 13 maggio alle ore 12.00. Il progetto prevede la riqualificazione del Magazzino creando una grande piazza coperta della città con molteplici attività aperta tutto l'anno: benessere-spa, mercato coperto ed enogastronomia, show room e boutique, spazi culturali e per eventi, musica, spettacoli e concerti utilizzando anche il palco sull'acqua della darsena. I lavori dovranno essere terminati al massimo entro 577 giorni, ovvero nei primissimi mesi del 2021. Ovviamente le aziende potranno migliorare la tempistica posta in gara. Il bando è consultabile sul sito el Comune di Cervia.