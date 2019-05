Sfilata di vip per la Mille Miglia 2019: tra loro Cracco, Bastianich e Fisichella

430 auto d’epoca di 75 marche diverse, 860 persone per gli equipaggi di cui 330 italiani, 95 esemplari che hanno preso parte a una delle edizioni "Mille Miglia" dal 1927 al 1957.

Sono tanti i personaggi del mondo dello showbiz che prenderanno parte alla prestigiosa manifestazione della Mille Miglia 2019 che il 15 maggio farà tappa a Cervia, fra cui sportivi, giornalisti, blogger, chef, piloti, imprenditori, designer. Fra loro anche i noti chef Carlo Cracco e Joe Bastianich. Guest car Roberta Mancino, modella e paracadutista, cintura nera di kickboxing full contact; Maria Leitner, giornalista televisiva, volto di Rai TG2 Motori; Federica Masolin, giornalista dell’anno nel 2018 e volto femminile della Formula 1 ai microfoni di Sky Sport e il campione di Surf Francisco Porcella. Fra i piloti Giancarlo Fisichella, Arturo Merzario, Miki Biasion e Maurizio Verini, pilota di rally.

La partenza da Brescia sarà mercoledì 15 maggio alle 14.30 dal palco di Viale Venezia per attraversare il bel paese, raggiungere la capitale e rientrare a Brescia. Cervia è la tappa della prima giornata di viaggio che vedrà il passaggio da Desenzano, Brescia, Sirmione, Valeggio sul Mincio con attraversamento del suggestivo Parco Sicurtà, Mantova, Ferrara, Comacchio e Ravenna per giungere in serata, a partire dalle 21.55, a Cervia sotto alla torre San Michele, dove verranno presentati uno a uno tutti gli equipaggi partecipanti. Il mattino del 16 maggio partenza per la seconda giornata di gara dall’Anello del Pino a Milano Marittima alle 6.15 per l’avvio alla volta di Roma. La mitica freccia rossa passerà da Cesenatico, Senigallia, Fabriano, Assisi per giungere a Roma alle luci del tramonto.