Paolo, il volo di un angelo: addio al portierino del Classe

Un altro lutto colpisce il Classe Calcio. Nel giorno di Pasqua si è spento Paolo, portiere dei 2010. Il piccolo ha lottato contro una malattia. Martedì si terranno i funerali ed in segno di lutto non ci sarà nessuna attività sportiva della società. Le esequie si terranno martedì alle 14.45 con una messa a Porto Fuori. Commovente il messaggio del Classe: "Ogni bambino che si diverte a giocare da portiere sogna di toccare la traversa, Paolo ora ha toccato il cielo. Non esistono parole per lenire il dolore, con tutto il cuore ci stringiamo alla famiglia ed a tutti quelli che gli vogliono bene".

Il Classe negli ultimi mesi è stato colpito da una serie di lutti: a gennaio si spento il mister della promozione in serie D Stefano Evangelisti, mentre a febbraio il Classe ha pianto la perdita di Daniele Biondi - per gli amici Mauro - che dal 1997 si è occupato dei giovani calciatori classensi.