Il Coronavirus si porta via Saturno Carnoli: "Profonda ferita nella cultura ravennate"

Il Coronavirus si è portato via anche Saturno Carnoli, conosciuto da tutti come 'Nino', persona molto nota nel panorama culturale di Ravenna. Il 79enne, risultato positivo al Covid-19, si è spento all'ospedale di Lugo dopo aver affrontato un'operazione chirurgica nel nosocomio faentino. Lascia la compagna Elisabetta e la figlia Marianna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carnoli era un grafico, un pubblicitario, insegnante di grafica all'istituto Albe Steiner, uno scrittore appassionato. Recente la sua battaglia per salvaguardare il Grande Ferro R di Burri. "Con lui scompare una personalita di spicco nel panorama culturale ravennate - lo ricorda il vicesindaco Eugenio Fusignani - Insegnante appassionato, difficile non ricordare il suo impegno per il mosaico e per l'opera di Signorini in primo luogo. In questi ultimi anni abbiamo lavorato molto insieme e insieme abbiamo organizzato il ricordo del giovane partigiano Repubblicano Marino Pascoli. Con Saturno non scompare solo un intellettuale eclettico, ma una risorsa che avrebbe contribuito da par suo a sostenere le celebrazioni del VII centenario Dantesco. La sua morte apre una profonda ferita nella cultura ravennate, perché con lui viene a mancare un intellettuale fuori dagli schemi, disorganico e difficilmente inquadrabile. Una voce fuori dal coro che ha fatto bene a Ravenna e che avrebbe continuato ancora farlo".