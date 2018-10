Naturale o frizzante, ce n'è per tutti: inaugura la seconda "Casa dell'acqua"

Inaugura domenica 7 ottobre alle 10 in piazza Monti, ad Alfonsine, la nuova “Casa dell’acqua”, il distributore di acqua a disposizione di tutti i cittadini. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi, la giunta e i rappresentanti della consulta Destra Senio. La cittadinanza potrà prelevare dal distributore gratuitamente l’acqua naturale e due tipi di acqua frizzante, questi ultimi al costo di 5 centesimi al litro.

L’acqua a disposizione, grazie a una maggior depurazione, sarà migliore di quella in bottiglia. La “Casa dell’acqua” di piazza Monti, realizzata da Adriatica Acque, è la seconda ad Alfonsine, dopo quella installata in piazza della Resistenza del 2011, che verrà presto sostituita con una più moderna. La “Casa dell'acqua ha l'obiettivo di promuovere il consumo di acqua pubblica di rete e ridurre il consumo dell'acqua in bottiglie di plastica e, quindi, i rifiuti di imballaggio, l'inquinamento derivante dal trasporto e l'energia spesa per lo stoccaggio e la refrigerazione