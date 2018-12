Nuovi orari di Trenitalia, Legambiente: "Nel 1961 stessi tempi di percorrenza e il treno fermava anche a Godo"

Legambiente ha seguito la polemica di questi giorni sul nuovo orario ferroviario: prima le dichiarazioni entusiastiche per la riduzione di qualche minuto dei tempi di percorrenza tra Ravenna e Bologna, poi le proteste per la soppressione di alcune fermate, come ad esempio Godo, fino alle soluzioni tampone quali servizi autobus sostitutivi e l'ipotesi di cancellare tutto e tornare al vecchio orario.

“A proposito di vecchi orari, abbiamo voluto verificare come sono cambiati i tempi di percorrenza nel corso degli anni - ha dichiarato Yuri Rambelli, Presidente del circolo Legambiente “A. Cederna” - e la sorpresa è che in realtà in quasi sessant'anni sembra essere cambiato ben poco. Esaminando infatti un vecchio orario ferroviario del 1961, si può scoprire come già allora ci fossero treni che riuscivano a coprire la distanza tra Ravenna e Castelbolognese negli stessi tempi di oggi. Ad esempio l'accelerato ET407 in partenza da Ravenna alle 8:29 arrivava a Castelbolognese in 41 minuti come oggi, con la differenza però che fermava anche a Godo. In alcuni casi ci mettevano qualche minuto in più (spesso per aspettare qualche coincidenza nella stazione di Lugo); in alcuni casi addirittura qualche minuto in meno: ad esempio l'accelerato delle 21:44 che arrivava a Castelbolognese in soli 39 minuti, saltando la sola fermata di Barbiano.

“Va detto che rispetto ad allora i treni sulla Ravenna-Castelbolognese sono sicuramente più frequenti e, anzi, uno degli aspetti positivi del nuovo orario è quello di aver finalmente introdotto un servizio cadenzato, perciò ad ogni ora c'è un treno - ha aggiunto Rambelli - ma sembra impossibile che in quasi sessant'anni non si sia riusciti a diminuire i tempi di percorrenza della tratta, tanto che l'unica soluzione trovata per limare qualche minuto tra Ravenna e Bologna è stata quella di sopprimere delle fermate. La situazione è poi ancora più critica sulle linee considerate “minori”, con soppressioni e riduzioni dei servizi che disincentivano ulteriormente l'utilizzo del trasporto pubblico. Emblematico il caso ad esempio della linea Lavezzola-Lugo-Faenza, che assieme alle altre linee potrebbe andare a comporre una sorta di “metropolitana di superficie” a servizio della Romagna, oltre ad un collegamento diretto con Ferrara e Firenze, ma che invece da anni è considerata un “ramo secco” su cui il servizio è ridotto al luminicino: solo due coppie di treni al giorno, mentre il resto del servizio è svolto da autobus. Ogni anno in questo periodo si parla di qualità dell'aria, blocchi del traffico, mobilità sostenibile, e ogni anno vengono riproposte le solite misure tampone come i blocchi della circolazione nei centri storici alle auto più inquinanti. L'unica vera ricetta per una mobilità davvero sostenibile è quella di creare un trasporto pubblico davvero efficiente ed integrato, a cominciare dai percorsi e dalle coincidenze, in modo da consentire a tutti di muoversi sul territorio dovendo ricorrere sempre meno al mezzo privato".

