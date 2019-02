Nuovi schermi e posti a sedere: in stazione riapre la sala d'attesa

Sedici posti a sedere, monitor per il controllo in tempo reale dei treni in partenza e in arrivo e impianto di diffusione sonora potenziato: sono alcune delle caratteristiche della nuova sala d’attesa della stazione di Faenza, aperta venerdì mattina. Riqualificata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), ci si accede dal marciapiede del binario 1. Particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento del sistema di illuminazione e di condizionamento/riscaldamento, nonché all’accessibilità per le persone a ridotta mobilità. La sala d’attesa resterà aperta tutti i giorni dalle 6.00 alle 20.00.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !