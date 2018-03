La proposta: "Per velocizzare il treno Ravenna-Bologna aggiungere un secondo binario"

La tratta ferroviaria Ravenna-Bologna continua a far discutere per le tempistiche di viaggio: il consigliere di CambieRà Emanuele Panizza ha presentato un ordine del giorno in merito: "Ridurre il più possibile i tempi di viaggio è di enorme interesse sia dal punto di vista sociale che economico, considerato che Ravenna oltre a essere una delle più apprezzate mete turistiche d'Italia ha anche uno dei più importanti porti commerciali e un terminal crocieristico in via di sviluppo - spiega il consigliere d'opposizione - Allo stato attuale delle cose, una soluzione che concretamente permette di ottenere il risultato prefissato è quello di aggiungere un secondo binario nella tratta Russi-Castelbolognese". Tale materia, tuttavia, non è di pertinenza del Comune di Ravenna ma della Regione: "Chiediamo quindi a sindaco e giunta - conclude Panizza - di farsi portavoce presso la Regione perché quest'ultima si attivi presso Rfi, al fine di valutare concretamente la possibilità di realizzare un secondo binario nella tratta in questione".

