Infiltrazione di pioggia a scuola: crolla il controsoffitto, studenti trasferiti

Un’infiltrazione di acqua piovana ha provocato mercoledì mattina la caduta di quattro/cinque pannelli del controsoffitto di un corridoio della scuola media Enrico Mattei di Marina di Ravenna. Le due aule che si affacciano su tale corridoio non sono state in alcun modo coinvolte, così come non sono stati minimamente coinvolti né studenti né docenti o altro personale scolastico.

I tecnici comunali sono prontamente intervenuti e hanno organizzato il trasferimento delle due classi in un’altra parte dell’edificio, dove ci sono aule libere, che gli studenti potranno occupare già da giovedì mattina. Nel pomeriggio i tecnici faranno un sopralluogo sul tetto per valutare la situazione e intervenire di conseguenza. Le due classi torneranno nelle aule occupate fino ad oggi quando i necessari interventi saranno stati completati.