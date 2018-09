Morì dopo essere stata scippata e scaraventata a terra: al via il processo

E' iniziato martedì mattina nell'aula di Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna il processo per il caso di Alma Matulli, la 78enne di Lugo che a settembre 2017 venne scippata mentre passeggiava insieme alla badante, aggredita alle spalle da un uomo che le strappò con violenza la catenina che indossava al collo spintonandola a terra, facendole battere la testa sull'asfalto. La donna morì dopo essere stata ricoverata per quattro mesi in ospedale.

L'imputato del processo, accusato di omicidio preterintenzionale, è il 25enne tunisimo Hatem Yaakoubi, arrestato dopo il riconoscimento della badante che stava passeggiando con l'anziana. Tra i testimoni che hanno parlato martedì mattina la stessa badante, che ha ricostruito la dinamica dello scippo, oltre a un agente di Polizia municipale intervenuto sul posto. Yaakoubi si è sempre professato innocente, tanto da aver rifiutato di procedere con il rito abbreviato.