Durante il Giro d'Italia spuntano gli striscioni dei pendolari: "Ridateci i nostri treni"

Non si ferma la protesta dei pendolari di Godo dopo la soppressione, da parte di Trenitalia, di alcuni treni che collegavano la frazione a Bologna,, Imola e altre città, cosa che ha costretto diversi lavoratori-viaggiatori a riprogrammare gli spostamenti non senza disagi. Dopo il flash mob alla stazione di Lugo di sabato 11 maggio, martedì durante il passaggio delle bici del Giro d'Italia i pendolari hanno esposto alcuni striscioni per chiedere di "ridare i treni a Godo". "Approfottiamo del passaggio del Giro d'Italia da Godo per ricordare all'assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini e a Trenitalia che noi continuiamo e continueremo a farci sentire!", spiega il gruppo di pendolari.

