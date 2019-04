Il pusher non perde il vizio: arrestato di nuovo dopo quattro mesi

Nel fine settimana gli uomini del Comando Provinciale di Ravenna, impegnati in un controllo di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne cervese sorpreso a cedere una dose di cocaina. Il controllo dei militari è scaturito da alcune segnalazioni pervenute dai residenti, relative ad alcuni strani movimenti nei pressi di un bar con annessa sala slot. Dopo i primi accertamenti, le attenzioni dei finanzieri cervesi si sono concentrate sull’uomo, che già a dicembre 2018 era stato arrestato dalle Fiamme gialle per detenzione di trenta grammi di cocaina.

Nella prima serata di venerdì, il 52enne è stato notato concludere un fugace incontro con un giovane che, sottoposto nell’immediatezza a controllo, avrebbe confermato di avere appena acquistato una dose di cocaina per uso personale per un controvalore di 70 euro. Contestualmente è stato bloccato anche il pusher cervese, trovato in possesso del denaro appena ricevuto per la cessione dello stupefacente. La successiva perquisizione dell’abitazione dell'uomo ha consentito di rinvenire ulteriori 40 grammi circa di droga, oltre a sostanza da taglio, un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nella giornata di sabato, nel corso della direttissima al Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato e il cervese è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della nuova udienza.