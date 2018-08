Quanto manca al prossimo autobus? Da oggi te lo dice un'app

Nuova partnership tra Moovit e Start Romagna sul territorio romagnolo. Moovit, l’applicazione più utilizzata al mondo per il trasporto pubblico, da qualche giorno permette a tutti i passeggeri dei mezzi Start Romagna della provincia di Ravenna di ottenere informazioni in tempo reale sulle attese alle fermate grazie al monitoraggio dei propri veicoli da parte dell'azienda del trasporto pubblico locale.

In particolare, tutte le linee urbane di tutti i centri della riviera nonché dell'entroterra in Romagna, gestite da Start Romagna, registrano numerosi bus monitorati, consentendo a Moovit di fornire questo tipo di informazione in modo altamente diffuso. Per ottenere le previsioni di arrivo dei mezzi in tempo reale, sarà sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit o accedere al sito www.moovit.com. Quando una linea risulta monitorata in tempo reale, l’app Moovit mostrerà in verde i tempi di attesa.

Moovit e Start Romagna sono in costante contatto grazie alla collaborazione siglata diversi anni fa per migliorare sempre più la fruizione della mobilità urbana, e lavorano continuamente insieme per rendere le informazioni su orari e percorsi delle linee Start facili e semplici da consultare, con sempre più dettagli su accessibilità delle linee per i disabili e fornendo una integrazione completa con VoiceOver e TalkBack per persone non vedenti che usano il trasporto pubblico.