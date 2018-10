"Raccogli un messaggio di pace": i sassi dipinti dai bimbi alla Marcia della Pace Perugia-Assisi

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, in tutte le classi della scuola primaria Grazia Deledda di Pinarella di Cervia le bambine e i bambini sono stati invitati a riflettere sulle tematiche della pace, a sintetizzare in una frase il loro pensiero e a creare un progetto “artistico” finalizzato alla decorazione di un sasso. Il sasso è stato scelto per veicolare i messaggi di pace al di fuori della scuola. Infatti, fin dall’antichità il sasso è stato uno dei primi oggetti usati come utensile per migliorare la vita quotidiana e ha stimolato la collaborazione e la comunicazione fra gli uomini.

Alcuni di questi “messaggi” sono stati consegnati all’Assessore Gianni Grandu e saranno portati ad Assisi dalla Delegata alla Pace Bianca Maria Manzi e dai partecipanti in occasione della "Marcia della Pace Perugia-Assisi" in programma domenica 7 ottobre e saranno poi donati al Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Tutti gli altri sassi saranno lasciati in giro per Cervia per essere raccolti: gli alunni hanno deciso di chiamare questa iniziativa “Raccogli un messaggio di pace".