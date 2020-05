Il Raduno naturista cede al Coronavirus: rinviato l'appuntamento alla Bassona

Ormai è ufficiale: il "Raduno naturista" di Lido di Dante, inizialmente previsto a fine maggio alla Bassona, si sposta a causa del Coronavirus. Lo conferma il titolare del Camping Classe Roberto Giampreti, che a dicembre aveva annunciato la seconda edizione del Raduno. Pertanto l'evento è stato rinviato al primo weekend di settembre, con la speranza che per allora ci siano le condizioni necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Nella primavera del 2019, dopo che il tradizionale "NatFest" si era spostato in Puglia, gli amanti del naturismo avevano ritrovato un momento di festa alla Bassona grazie al "Raduno naturista" organizzato proprio dal Camping Classe di Lido di Dante. E, visto il successo raccolto dalla prima edizione, si era già stabilito di ripetere l'evento nel 2020, dal 29 maggio al 2 giugno. Come avevano spiegato gli organizzatori, doveva trattarsi di "cinque giorni di festa, di cultura, di attività olistiche e sportive per dare voce al popolo naturista e alla stupenda località di Lido di Dante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, anche il titolare del campeggio concorda con l'iniziativa dell'ex presidente di Aner (Associazione naturista emiliano-romagnola) Fidenzio Laghi, che nei giorni scorsi si è mosso per chiedere l'ampliamento della spiaggia naturista a Lido di Dante.