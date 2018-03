Incubo senza fine: rapina all'ufficio postale, colpito tre volte in quattro mesi

Un incubo senza fine per i dipendenti, che ormai vivono nel terrore: a quindici giorni dall'ultimo colpo, e a quattro mesi da quello precedente, l'ufficio postale di via Azzurrini a Faenza mercoledì è stato nuovamente vittima di una rapina. Le modalità sono le stesse dell'ultima rapina, tanto che gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa persona: intorno alle 13 un uomo ha fatto irruzione nelle poste indossando un cappellino scuro e una sciarpa che lasciava scoperti solo gli occhi. Il rapinatore, impugnando una pistola (presumibilmente una replica), avrebbe intimato agli impiegati di riempirla coi i soldi delle casse. Il bottino questa volta è più contenuto: si parla di circa 650 euro. Sul posto si è portata la Polizia del commissariato di Lugo per le indagini, insieme alla squadra mobile, mentre per rilevare le impronte è intervenuta la scientifica. L'ufficio postale è sprovvisto di telecamere e non è presente il classico separatore di vetro tra pubblico e impiegati.