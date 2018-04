Ripartono le linee del 'Piedibus' per accompagnare i bambini a scuola

Lunedì 16 aprile sono partite ufficialmente le iniziative previste per le scuole Primarie di Cervia aderenti all’ottava edizione della campagna di promozione regionale della mobilità pedonale sicura e sostenibile. 'Siamo Nati per Camminare' si rivolge principalmente ai bambini delle scuole Primarie e ai loro genitori, e propone l’adozione di una nuova cultura della mobilità, che ribalti l’attuale ordine di priorità di utilizzo e di valorizzazione dei mezzi di trasporto, che oggi inizia dall’automobile per arrivare allo spostamento pedonale solo quando non se ne può fare a meno.

Le scuole Primarie dell’IC 3 Cervia, Mazzini e Martiri Fantini, parteciperanno all’iniziativa della “Settimana della mobilità sostenibile”, in programma per questi plessi dal 16 al 21 aprile: ogni giorno tutte le bambine e i bambini delle scuole, e quindi le loro famiglie, sono invitati a recarsi a scuola utilizzando modalità di spostamento più sostenibili rispetto a quelle abitualmente adottate. Ogni studente potrà registrare giornalmente la modalità di arrivo su una cartolina personale; tutte le cartoline saranno anche oggetto di una analisi per classe, grazie al prezioso contributo degli insegnanti, che permetterà di misurare in concreto il livello di sostenibilità raggiunto grazie all’impegno dei bambini e dei genitori. Le altre scuole Primarie del territorio, dell’IC 2 Cervia (Pascoli, Spallicci, Deledda, Manzi, Buonarroti) e dell’IC 1 Intercomunale (Fermi e Carducci) parteciperanno con alcune classi selezionate in ogni plesso, alla compilazione delle cartoline che quest’anno stimolano ad approfondire il tema delle “voci e dei (R)umori della città”: la strada è un luogo che condividiamo con gli altri e che si presenta come un ambiente ricco di suoni, voci, rumori che cambiano a seconda dei soggetti che la percorrono e delle sue caratteristiche.

I bambini, con l’aiuto e la collaborazione dei loro docenti, compileranno le cartoline in base alle loro emozioni e sensazioni e avranno la possibilità di lasciare un messaggio per il sindaco Luca Coffari; a loro volta i genitori dei bambini coinvolti nella campagna di sensibilizzazione hanno ricevuto inoltre una cartolina per i genitori firmata dal sindaco, un bel messaggio per ricordare l’importanza dell’adozione di buone pratiche, del rispetto per l’ambiente e dell’educazione alla salute e alla socialità. Per quanto riguarda il Piedibus, progetto promosso dai Servizi Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia in collaborazione con la Polizia Municipale, è da segnalare la ripresa primaverile della linea C della Primaria Spallicci con partenza dal Conad di Viale Caduti della libertà alle ore 8.00, grazie alla preziosa collaborazione di due cittadini che si sono resi disponibili all’accompagnamento dei bambini mediante lo Sportello Cittadini Attivi del Comune di Cervia.