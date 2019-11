Sacchi e guanti da lavoro: "Semaforo blu" toglie i rifiuti delle ultime mareggiate

Domenica alle 10 a Casal Borsetti partirà il secondo appuntamento dell’iniziativa “Il Pianeta ti chiama!”, dedicata all’ambiente e alla sua tutela, organizzata da Atlantide e da Fondazione Verde Blu di Ravenna. Questa domenica nello specifico è “Semaforo blu”, una mattina di lavoro di gruppo post mareggiata che ha lo scopo di ripulire le spiagge dai rifiuti, in particolare quelli in plastica, evitando così che ritornino in mare. Il ritrovo è alle ore 10 alla Foce Lamone Nord di Casal Borsetti (Buonaventura baretto sul fiume Lamone), da cui si partirà con la pulizia ecologica muniti di sacchi e guanti da lavoro. Si consiglia a tutti i partecipanti volontari di munirsi di guanti. Per info 0544 528710 - 529260