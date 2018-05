Scolaretti a scuola di rischio sismico con "Io non tremo"

Si è svolta martedì 22 maggio la prima parte teorica dell’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del rischio sismico promossa da Comune di Bagnacavallo e Istituto comprensivo Berti in collaborazione con l’associazione Io non tremo e i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile. Il progetto, che proseguirà poi in giugno con la prova di evacuazione, coinvolge gli alunni delle scuole primarie di Bagnacavallo e Villanova.

Gli studenti hanno incontrato i volontari esperti dell’associazione e hanno avuto l’opportunità di dialogare assieme a loro sui comportamenti da tenere in caso di sisma, ponendo numerose domande. Durante gli incontri è stato inoltre proiettato il video di Civilino, un personaggio di fantasia che aiuta bambine e bambini a scoprire come comportarsi in caso di emergenza. Martedì 5 giugno a Bagnacavallo e mercoledì 6 a Villanova, poi, studenti e insegnanti parteciperanno a una prova di evacuazione con l’uscita degli alunni fino al punto di raccolta, dove la Protezione Civile allestirà una tenda per il primo soccorso e mostrerà le procedure da attivare in caso di emergenza e i mezzi attrezzati. Sarà inoltre distribuito a tutti gli studenti un opuscolo informativo predisposto dal gruppo comunale di Protezione Civile.