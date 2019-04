"Siamo nati per camminare": i bimbi vanno a scuola con il 'Piedibus'

Lunedì 25 marzo sono partite ufficialmente le iniziative della campagna "Siamo Nati per Camminare" previste per le scuole Primarie di Cervia aderenti alla nona edizione della campagna di promozione regionale della mobilità pedonale sicura e sostenibile. In particolare sono coinvolti i bambini delle scuole Primarie e i loro genitori, con l’adozione di una nuova cultura della mobilità, che ribalti l’attuale abitudine all’utilizzo dell’automobile con lo spostamento pedonale, utilizzando il mezzo di trasporto solo quando non se ne può fare a meno.

Dal 25 marzo al 6 aprile le due scuole Primarie dell’IC1 Intercomunale Ravenna-Cervia, Carducci di Castiglione e Fermi di Pisignano, hanno partecipato all’iniziativa della “Settimana della mobilità sostenibile”: ogni giorno tutte le bambine e i bambini delle scuole, e quindi le loro famiglie, sono stati invitati a recarsi a scuola utilizzando modalità di spostamento più sostenibili rispetto a quelle abitualmente adottate. Durante tutto il periodo di monitoraggio, grazie al prezioso contributo degli insegnanti coinvolti, gli studenti hanno potuto compilare in classe un registro delle modalità di spostamento che saranno oggetto di analisi al fine di misurare in concreto il livello di sostenibilità raggiunto grazie al loro impegno.

Per l’occasione nelle due scuole sono state riattivate le linee Piedibus: la Carducci con il percorso storico condotto e organizzato dai docenti della scuola, la Fermi con le due linee Piedibus condotte da alcune mamme volontarie. In entrambi i casi si tratta di percorsi in sicurezza che hanno dato la possibilità di aggregarsi per le due settimane di monitoraggio a tutti i bambini che avevano piacere di arrivare a scuola in modo divertente, salutare e sicuro. Tutte le scuole Primarie dei tre Istituti Comprensivi del territorio parteciperanno inoltre, con alcune classi selezionate in ogni plesso, alla compilazione delle cartoline che quest’anno stimolano ad approfondire il tema del “nostro bagaglio per andare da soli”. Le valigie individuali di esperienze arricchite fin dall’infanzia permettono infatti ai bambini di affrontare con sicurezza e autonomia il viaggio quotidiano all’interno della città; la loro condivisione crea un ricco bagaglio che arricchisce il patrimonio complessivo disponibile a tutti i bambini. Con l’aiuto e la collaborazione dei loro docenti, i bambini compileranno le cartoline in base alle loro emozioni e sensazioni e avranno la possibilità di lasciare un messaggio per il Sindaco del Comune di Cervia; i genitori dei bambini coinvolti nella campagna di sensibilizzazione riceveranno una cartolina con un bel messaggio per ricordare l’importanza dell’adozione di buone pratiche, del rispetto per l’ambiente e dell’educazione alla salute e alla mobilità sostenibile.