Sicurezza partecipata: nuovo incontro sui controlli di vicinato

Continua a Faenza il ciclo di incontri pubblici dedicati al Controllo di Vicinato per promuovere la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva dei cittadini nel progetto "Fa Tam Tam". Il prossimo appuntamento è programmato per mercoledì 7 marzo alle 20.30 presso il Circolo Arci di S. Lucia, via S. Mamante 69. Il Controllo di Vicinato è stato introdotto nel territorio faentino a partire dal 2015 con lo scopo di sviluppare concretamente una rete

di relazioni tra i cittadini utile a rafforzare il senso di sicurezza, in collaborazione con le Forze dell'ordine. All'incontro interverranno il comandante della Polizia municipale Paolo Ravaioli e l'assessore alla sicurezza Andrea Luccaroni.