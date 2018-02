"Era un animo buono, ma non siamo riusciti ad aiutarlo": il ricordo degli amici di Simone

"Era un ragazzo che aveva un animo davvero buono, lo dicevano i suoi occhi". Gli amici di Simone Rispoli, ex numero 10 del Ravenna Calcio trovato morto mercoledì mattina in un parco della città, ancora non riescono a credere a quanto successo.

"Come calciatore penso che il suo talento 'sprecato' fosse noto a tutti - racconta Riccardo Innocenti, ex compagno di squadra del fantasista 38enne faentino - Conoscevo Simone da più di 20 anni, da quando io giocavo a Russi e lui, più giovane, giocava con mio fratello nella squadra dei ragazzi; poi ci siamo ritrovati a giocare insieme nel Ravenna tre anni fa. Era conosciuto da tutti in Romagna e aveva tantissimi amici, ma nonostante questo ho sempre creduto che si fosse sempre sentito terribilmente solo. Poi è diventato papà e ha trovato una bravissima compagna, così ho iniziato a credere che non si sarebbe mai più sentito solo... Evidentemente tutti noi, conoscenti e amici, non siamo stati in grado di capirlo o aiutarlo per ciò di cui aveva realmente bisogno, certo non di cose non materiali". La data dei funerali di Simone, che lascia la compagna e un figlio di due anni e mezzo, non è ancora stata fissata.