Lo spot choc della Calabria sul turismo fa marcia indietro

Un vero e proprio "tsunami" mediatico quello scatenato dallo spot choc ideato dal massmediologo Klaus Davi in cui si invitavano i turisti ad andare a trascorrere le vancanze in Calabria, a discapito delle località del Nord "inquinate". Un gran polverone. E se l'intento era quello di far parlare della regione del sud l'obiettivo è stato raggiunto. Ma alla fine la pubblicità non l'ha spuntata. Da giovedì, infatti,lo spot dei comuni della Locride è sbarcato nuovamente online nella versione "senza comparativa", come annunciato dallo stesso Davi.

"Da stasera lo spot di Klaus Davi, realizzato gratuitamente dalla sua agenzia di comunicazione per i comuni della Locride, sarà visibile in rete senza la parte iniziale comparativa - che ha suscitato tanto dibattito in Italia e all'estero in questi giorni - mentre rimarrà visibile la parte dedicata alle spiagge e ai paesaggi mozzafiato della Riviera dei Gelsomini, vale a dire di Bianco, Africo, Carafa del Bianco, Locri, Siderno, Caulonia, Casignana, con la sua Splendida 'Villa Reale', e naturalmente San Luca, borgo in cui Klaus è amministratore".

Parole di Davi, consigliere comunale di San Luca, il quale inoltre anticipa che a breve Gian Marco Centinaio, ex Ministro del Turismo, andrà in Calabria per incontrare i sindaci locridei e gli amministratori locali per programmare inziative in comune sul fronte del turismo. "Ci siamo sentiti con l'onorevole Centinaio e a breve scenderà per dare una concreta mano alla Locride e alla Calabria - afferma Davi - A questo punto rinnoviamo l'invito anche al presidente Stefano Bonaccini di venire a San Luca e nella Locride per godere della nostra ospitalità e mostrargli le nostre terre delle quali, gli va dato atto, ha sempre parlato in modo estremamente elogiativo".