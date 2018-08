Targa contraffatta col nastro adesivo in pieno centro: turista denunciato

Un 51enne, di nazionalità francese, è stato denunciato martedì dalla Polizia municipale di Ravenna per utilizzo di targa contraffatta. Due operatrici di Azimut addette al controllo dell'area di sosta a pagamento di largo Firenze, insospettite da un'auto parcheggiata che presentava un'alterazione nella targa, hanno avvisato una pattuglia della Polizia municipale di servizio in zona. Gli agenti hanno appurato che effettivamente il primo carattere risultava modificato attraverso l'applicazione di nastro adesivo nero, che lo faceva apparire come numero anziché lettera.

Dopo poco è sopraggiunto sul posto il proprietario insieme alla famiglia, residente in Francia, il quale non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni in merito. Dopo le necessarie verifiche, ultimate al comando, l'uomo è stato denunciato per il reato di utilizzo di targa alterata e nei suoi confronti sono scattate anche le previste sanzioni amministrative. Le targhe sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo.

