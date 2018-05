Tariffe agevolate per il trasporto pubblico: ecco chi può richiederle

Su richiesta dell’assessore ai Servizi sociali Valentina Morigi, la giunta ha approvato di recente le tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto per l’anno 2018 a favore di categorie sociali disagiate del distretto dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, così come previsto dalla normativa e dagli accordi regionali. Tra le categorie rientrano le famiglie numerose con 4 o più figli e Isee fino a 18mila euro, gli anziani con isee fino a 15mila euro, i disabili adulti e i minori di 18 anni senza limiti reddito, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. Le risorse economiche necessarie provengono dal bilancio comunale e sono integrate dal fondo regionale per la mobilità destinato ai Comuni capofila mentre le modalità di concessione dei contributi sono concordate fra il Comune di Ravenna e Start Romagna.

"Questo atto – spiega l’assessora Morigi – si inserisce tra le azioni promosse dall’amministrazione per andare incontro a chi si trova in difficoltà, cercando di consentire comunque lo svolgimento della vita quotidiana con le sue esigenze di mobilità e spostamento sia per raggiungere la scuola sia per favorire opportunità legate al mondo del lavoro e delle relazioni".