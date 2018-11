Terrorismo islamico, un altro sospetto "foreign fighter" espulso dal ravennate

"Ancora una volta un’operazione della Digos di Ravenna merita il nostro plauso". Confcommercio di Ravenna esprime le congratulazioni per l'operazione portata a termine dalla Digos, che nei giorni scorsi ha individuato ed espulso dal territorio italiano un 29enne tunisino, domiciliato a Lido Adriano, in quanto ritenuto potenziale "foreign fighter". "L’espulsione del tunisino, in quanto pericoloso soggetto che manifestava sintomi di radicalizzazione religiosa, è la conferma ancora una volta di quanto sia solido, preciso e puntuale l’impegno delle forze dell’ordine ravennati sul territorio - commentano da Confcommercio - Il nostro ringraziamento va al Questore di Ravenna Eugenio Rosario Russo e ai funzionari della Digos per l’accurata abilità dell’indagine che ha consentito di portare a termine un’operazione impegnativa nel rispetto della legalità e soprattutto della sicurezza, tema centrale e sensibile per cittadini e imprese". Dall’inizio dell’anno salgono dunque a cinque le espulsioni dal nostro territorio di foreign fighter. Negli ultimi tre anni le espulsioni di questo tipo hanno interessato nove persone.

